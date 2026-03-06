58-Jährige verletzt sich in Appenzeller Brauerei schwer
Eine 58-jährige Brauereimitarbeiterin ist am Freitagnachmittag in Appenzell schwer verletzt worden. Sie fiel in ein Auffangbecken mit Natronlauge. Die Frau musste mit schweren Beinverletzungen und diversen Verätzungen ins Spital gebracht werden.
(Keystone-SDA) Für die Bergung musste die Stützpunktfeuerwehr Appenzell eine Wand durchbrechen, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Freitagabend mitteilte. Der Unfall ereignete sich gegen 15.20 Uhr, als die Natronlauge umgepumpt wurde.