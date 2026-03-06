58-Jährige verletzt sich in Appenzeller Brauerei schwer

Keystone-SDA

Eine 58-jährige Brauereimitarbeiterin ist am Freitagnachmittag in Appenzell schwer verletzt worden. Sie fiel in ein Auffangbecken mit Natronlauge. Die Frau musste mit schweren Beinverletzungen und diversen Verätzungen ins Spital gebracht werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Für die Bergung musste die Stützpunktfeuerwehr Appenzell eine Wand durchbrechen, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Freitagabend mitteilte. Der Unfall ereignete sich gegen 15.20 Uhr, als die Natronlauge umgepumpt wurde.