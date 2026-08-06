58-Jähriger stürzt in Hauptwil TG in Werkstatt von Leiter

Keystone-SDA

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Ein 58-jähriger ist in Hauptwil am Mittwochnachmittag in einer Werkstatt von einer Leiter gestürzt. Die Rega flog den Mann mit unbestimmten Verletzungen ins Spital. Die Kantonspolizei Thurgau klärt den genauen Unfallhergang ab.

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(Keystone-SDA) Am Mittwoch kurz nach 14 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, ein Mann sei in einer Werkstatt an der Hauptstrasse von einer Leiter gefallen. Das schreibt die Kantonspolizei Thurgau am Donnerstag in einer Mitteilung.

Gemäss Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war der Mann mit Arbeiten an einem Fahrzeug beschäftigt gewesen, als er von der Leiter stürzte.

Nach der Erstversorgung flog der Rettungsdienst der Rega den 58-Jährigen mit unbestimmten Verletzungen ins Spital.