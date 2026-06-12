58-Jähriger verletzt sich bei Autobrand in Winterthur

Keystone-SDA

Ein 58-jähriger Autofahrer hat sich am Donnerstagnachmittag in Winterthur bei einem Brand erheblich verletzt. Er musste ins Spital gebracht werden.

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(Keystone-SDA) Der Verunfallte erlitt unbestimmt schwere Brandverletzungen, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Ein Rettungsdienst versorgte den Mann notärztlich direkt am Unfallort und überführte ihn anschliessend in das Universitätsspital Zürich.

Das Feuer war kurz nach 16 Uhr auf der Tösstalstrasse ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort eintrafen, stand das auf dem Trottoir stehende Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehrleute konnten die Flammen in der Folge rasch eindämmen und vollständig löschen. Trotz des schnellen Eingreifens liess sich ein Totalschaden am Personenwagen jedoch nicht verhindern. Weshalb das Auto plötzlich Feuer fing, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt. Die Kantonspolizei hat die entsprechenden Ermittlungen übernommen.