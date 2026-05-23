59-Jährige fährt in Buchs AG gegen Hydranten und Telefonmasten

Keystone-SDA

Eine 59-jährige Autofahrerin hat am frühen Freitagabend in Buchs AG mutmasslich alkoholisiert einen Selbstunfall verursacht. Sie fuhr gegen einen Hydranten und einen Telefonmasten und entfernte sich anschliessend von der Unfallstelle. Die Kantonspolizei nahm ihr den Führerausweis ab.

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(Keystone-SDA) Der Unfall war der Notrufzentrale kurz vor 20 Uhr von einer Drittperson gemeldet worden. Diese habe den Vorfall bereits gegen 17 Uhr beobachtet und den Verdacht gehabt, dass die Lenkerin alkoholisiert unterwegs gewesen sei, teilte die Kantonspolizei Aargau am Samstag mit.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen verlor die 59-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem Hydranten sowie einem Telefonmasten. Die ausgerückte Patrouille stellte vor Ort einen beschädigten Hydranten, einen umgefahrenen Telefonmasten sowie ein stark beschädigtes Fahrzeug fest.

Weitere Abklärungen ergaben, dass die Frau mutmasslich in alkoholisiertem Zustand gefahren war. Der Führerausweis wurde ihr abgenommen. Die Kantonspolizei brachte die Lenkerin bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige.