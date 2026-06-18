59-Jähriger stirbt im Zürcher HB nach Sturz auf Geleise

Keystone-SDA

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Ein 59-Jähriger ist am Mittwochabend nach einem Sturz auf die Geleise im Zürcher HB gestorben. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch vor Ort.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 23 Uhr meldeten Passanten eine leblose Person auf den Schienen beim Gleis 4, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Gemäss bisherigen Erkenntnissen schliesst die Polizei eine Fremdeinwirkung aus.

Der Mann habe sich mutmasslich zu nahe am Gleisbereich aufgehalten und sei aus bislang ungeklärten Gründen aus dem Gleichgewicht geraten. In der Folge sei er zwischen das Perron und einen ausfahrenden Zug auf die Geleise gestürzt.