60-Jähriger am Bahnhof Olten von Unbekanntem spitalreif geschlagen

Keystone-SDA

Ein 60-jähriger Mann ist am Dienstagabend beim Bahnhof in Olten SO angegriffen und spitalreif geschlagen worden. Die Polizei sucht nach einem etwa 20-jährigen Dunkelhäutigen, wie sie in einer Mitteilung vom Mittwochabend schrieb. Der Täter sei in Begleitung von zwei Frauen gewesen.