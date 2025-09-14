The Swiss voice in the world since 1935
60-Jähriger Deutscher stirbt nach Bergunfall am Pfriendler BE

Keystone-SDA

Ein 60-jähriger Deutscher ist in Gadmen im Berner Oberland nach einer Klettertour am Pfriendler beim Abstieg zu Fuss tödlich verunglückt. Sein Seilpartner sowie weitere Drittpersonen alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Der Mann starb allerdings noch vor Ort.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich der Mann gemeinsam mit seinem Seilpartner zu einer Klettertour auf den Pfriendler. Beim Abstieg zu Fuss stürzte der Mann mehrere Meter bis zum Wandfuss ab.

Im Einsatz standen neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern auch ein Helikopter und Angehörige der Alpinen Rettung Schweiz. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland wurden Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Umstände aufgenommen.

