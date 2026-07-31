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60-Jähriger in Basel mit Feuerwaffe bedroht und beraubt

Keystone-SDA

Ein 60-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in Basel Opfer eines Raubes geworden. Er wurde mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und durch Körpergewalt verletzt, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Freitag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss Communiqué wurde der Raub zwischen 19 und 19.50 Uhr in der Erlenmattstrasse verübt. Zwei französischsprechende Männer hätten sich unter dem Vorwand, etwas kaufen zu wollen, Zutritt zu den Räumlichkeiten des Geschädigten verschafft.

Sie bedrohten den 60-Jährigen mit einer Faustfeuerwaffe, fesselten ihn und gingen mit Körpergewalt gegen ihn vor, wie es heisst. Anschliessend hätten die Unbekannten ihn beraubt – sie seien flüchtig.

Dem Geschädigten sei es nach der Tat gelungen, auf sich aufmerksam zu machen, schreibt die Staatsanwaltschaft. Ein Passant sei ihm zu Hilfe gekommen und habe die Polizei verständigt. Die Sanität brachte den 60-Jährigen schliesslich ins Spital.

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