62-Jährige Autolenkerin stirbt bei Unfall auf A1 bei Oftringen AG

Keystone-SDA

Bei einer Auffahrkollision auf der Autobahn A1 bei Oftringen AG ist eine 62-jährige Autolenkerin am Freitagmorgen tödlich verletzt worden. Der Chauffeur eines Lastwagens prallte laut Polizeiangaben seitlich ins Heck des auf dem Pannenstreifen stehenden Autos der Frau.

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(Keystone-SDA) Zum Unfall kam es kurz nach 09.30 Uhr in Fahrtrichtung Zürich, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Die Fahrzeuglenkerin habe aus unbekannten Gründen mit ihrem Auto auf dem Pannenstreifen anhalten müssen. Der Chauffeur des Lastwagens sei ins Heck des stehenden Autos geprallt.

Die 62-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und verstarb noch auf der Unfallstelle. Der 57-jährige Lastwagenchauffeur blieb unverletzt, wie die Polizei weiter berichtete. Sie nahm Ermittlungen auf und sucht Zeugen.