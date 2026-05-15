The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

62-Jährige Autolenkerin stirbt bei Unfall auf A1 bei Oftringen AG

Keystone-SDA

Bei einer Auffahrkollision auf der Autobahn A1 bei Oftringen AG ist eine 62-jährige Autolenkerin am Freitagmorgen tödlich verletzt worden. Der Chauffeur eines Lastwagens prallte laut Polizeiangaben seitlich ins Heck des auf dem Pannenstreifen stehenden Autos der Frau.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zum Unfall kam es kurz nach 09.30 Uhr in Fahrtrichtung Zürich, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Die Fahrzeuglenkerin habe aus unbekannten Gründen mit ihrem Auto auf dem Pannenstreifen anhalten müssen. Der Chauffeur des Lastwagens sei ins Heck des stehenden Autos geprallt.

Die 62-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und verstarb noch auf der Unfallstelle. Der 57-jährige Lastwagenchauffeur blieb unverletzt, wie die Polizei weiter berichtete. Sie nahm Ermittlungen auf und sucht Zeugen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft