62-jährige Frau wird in Eschlikon TG vom eigenen Auto verletzt

Keystone-SDA

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Eine 62-jährige Frau ist am Freitagabend in Eschlikon TG vom eigenen rückwärts rollenden Auto verletzt worden. Sie musste ins Spital gebracht werden.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 22.15 Uhr auf einem Vorplatz. Die 62-jährige Frau sei aus ihrem Fahrzeug ausgestiegen, als der Wagen aus noch unbekannten Gründen rückwärts gerollt sei, teilte die Thurgauer Kantonspolizei am Samstag mit. Sie wurde in der Folge von der offenen Fahrzeugtür getroffen und erlitt mittelschwere Verletzungen.