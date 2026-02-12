62-Jährige in Liegenschaft in Augst BL mit Pfefferspray attackiert

Keystone-SDA

Zwei Unbekannte haben am Mittwochabend in Augst BL eine 62-jährige Frau beraubt und dabei leicht verletzt. Die Baselbieter Behörden haben eine Belohnung von 3000 Franken für Hinweise zur Ermittlung der Täterschaft ausgesetzt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss Mitteilung der Polizei vom Donnerstag wurde das Opfer kurz nach 20.00 Uhr im Treppenhaus einer Liegenschaft an der Hauptstrasse von den Tätern mit einem Pfefferspray angegriffen. Die maskierten Männer flüchteten mit dem Rucksack des Opfers, das mit Bargeld ausgestattet war, und mit einem dunkelfarbigen Personenwagen in Richtung Kaiseraugst AG.

Die Sanität lieferte die Frau zur Kontrolle ins Spital ein. Es werden Zeugen gesucht.