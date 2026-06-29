63-jährige Rollerfahrerin stirbt bei Selbstunfall in Stäfa

Keystone-SDA

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Eine Rollerfahrerin ist am Montag in Stäfa bei einem Selbstunfall tödlich verunglückt. Die Frau erlag ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Zürich am Montagabend mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 17.15 Uhr in Kehlhof an der Seestrasse. Die 63-jährige Frau fuhr mit ihrem Motorrad in Richtung Zürich, als sie aus ungeklärten Gründen in eine Mittelinsel prallte und schwer stürzte.

Passanten und die Kommunalpolizei Region Meilen leisteten umgehend Erste Hilfe. Trotz der fortgesetzten medizinischen Nothilfe durch den Rettungsdienst Spital Männedorf und einen Rega-Notarzt verstarb die Verunfallte noch vor Ort.

Die Unfallursache sei noch unklar und werde von der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht. Gemäss aktuellem Ermittlungsstand sei die Frau ohne Fremdverschulden gestürzt.

Die Seestrasse musste wegen des Unfalls für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Es wurde eine Umleitung eingerichtet.