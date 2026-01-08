63-Jähriger räumt vor Zürcher Gericht «Lust auf junge Männer» ein

Keystone-SDA

Der 63-jährige Mann, der mehrfach Teenager im Zug belästigte, hat am Donnerstag vor dem Zürcher Obergericht zugegeben, dass er "ab und zu Lust hat, junge Männer zu berühren". Um weitere Übergriffe zu verhindern, ist er bereit, Medikamente zu nehmen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Viele Leute hätten unter den Vorfällen gelitten, sagte der Tamile bei der Befragung. «Die Opfer, meine Kinder, meine Frau.» Um weitere Übergriffe auf junge Männer zu verhindern, sei er nun bereit, Medikamente zu nehmen, die seinen Sexualtrieb hemmen würden.

Auch für eine Therapie zeigte sich der 63-Jährige offen. Allerdings haben frühere Versuche wenig gebracht: Der Mann ist bereits dreifach wegen einer ganzen Reihe identischer Übergriffe vorbestraft und wurde schon während der Probezeit wieder straffällig.

Jacke über dem Schoss als Sichtschutz

Die sechs Vorfälle, um die es vor Obergericht geht, fanden im Zug vom Zürcher HB nach Aarau oder nach Olten statt. Dabei setzte sich der Mann jeweils gezielt neben allein reisende Jugendliche und legte seine Jacke so über sich, dass auch der Schoss der Teenager bedeckt war. Unter diesem Sichtschutz griff er dann an Beine und Penis.

Einer der belästigten Teenager verfiel vor Schreck und Ekel in Schockstarre. Er wisse nicht, ob es den jungen Mann gestört habe, sagte der Beschuldigte dazu. «Er hat ja nichts gesagt.»

Das Bezirksgericht Zürich verurteilte den Tamilen im vergangenen Jahr zu einer Freiheitsstrafe von 38 Monate, die allerdings zugunsten einer stationären Massnahme aufgeschoben werden soll. Zusätzlich dazu erhielt er einen Landesverweis von fünf Jahren.

Ohne Dolmetscher in der Therapie

Sein Anwalt hielt eine Freiheitsstrafe von «nur» 20 Monaten sowie eine lediglich ambulante Therapie angemessen. Die Freiheitsstrafe solle zudem zugunsten der Therapie aufgeschoben werden.

Auch auf den Landesverweis solle verzichtet werden, forderte der Anwalt vor Obergericht. Er kritisierte die früheren Therapieversuche als mangelhaft. Es sei gar kein Dolmetscher anwesend gewesen. Zudem bestehe das Problem nur, wenn sein Mandant Zug fahre. Ob das Obergericht das Urteil am Donnerstag eröffnet, ist noch unklar.