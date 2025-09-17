63-Jähriger stürzt in Graubünden über Felswand in den Tod
Ein 63-jähriger Berggänger ist am Montag in Graubünden oberhalb von Tschiertschen tot aufgefunden worden. Laut der Polizei war der Schweizer über eine Felswand abgestürzt.
(Keystone-SDA) Ein Jäger hatte den leblosen Körper mit einem Fernglas im Bereich Gürgaletsch entdeckt, wie die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch weiter mitteilte. Eine Rega-Crew flog daraufhin das Gebiet ab und stiess auf den leblosen Mann. Die genauen Umstände, die zu seinem Tod geführt haben, werden abgeklärt.