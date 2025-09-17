The Swiss voice in the world since 1935
63-Jähriger stürzt in Graubünden über Felswand in den Tod

Keystone-SDA

Ein 63-jähriger Berggänger ist am Montag in Graubünden oberhalb von Tschiertschen tot aufgefunden worden. Laut der Polizei war der Schweizer über eine Felswand abgestürzt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Jäger hatte den leblosen Körper mit einem Fernglas im Bereich Gürgaletsch entdeckt, wie die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch weiter mitteilte. Eine Rega-Crew flog daraufhin das Gebiet ab und stiess auf den leblosen Mann. Die genauen Umstände, die zu seinem Tod geführt haben, werden abgeklärt.

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

