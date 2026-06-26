65-Jähriger rammt mit Porsche Polizeiauto in Rorschacherberg SG

Keystone-SDA

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Ein als fahrunfähig eingestufter 65-jähriger Porschefahrer hat am Donnerstagnachmittag in Rorschacherberg ein Polizeiauto und ein parkiertes Fahrzeug gerammt. Ein Polizist konnte sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Am Donnerstag gegen 16.20 Uhr meldete sich ein Verkehrsteilnehmer bei der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen mit dem Hinweis, ein Auto sei mit auffälliger Fahrweise unterwegs. Das teilt die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung mit.

Kurz darauf hielt eine Patrouille in Rorschacherberg einen Porsche an und kontrollierte den 65-jährigen Fahrer. Um anderen Autos die Weiterfahrt zu ermöglichen, wiesen die Polizisten den Mann an, sein Auto etwas zur Seite zu fahren.

Gemäss Mitteilung fuhr der 65-Jährige daraufhin mit seinem Auto langsam rückwärts nahe ans Polizeiauto heran. Kurz vor dem Zusammenstoss machten ihn die Polizisten auf den kleiner werdenden Abstand aufmerksam, worauf der Mann noch rechtzeitig anhalten konnte.

Wie es weiter heisst, gab der 65-Jährige einen Augenblick später aber unvermittelt Vollgas, fuhr rückwärts gegen das Patrouillenfahrzeug und prallte mit seinem Auto in ein parkiertes Fahrzeug. Dabei konnte sich ein Polizist nur knapp mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Es wurde niemand verletzt.

Die Polizei stufte den Autofahrer schliesslich als fahrunfähig ein. Er musste eine Blut- und Urinprobe sowie seinen Führerausweis abgeben. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.