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65-Jähriger stirbt in Kaltbrunn SG während Fahrt mit Rennvelo

Keystone-SDA

In Kaltbrunn im Kanton St. Gallen hat am Samstagvormittag ein 65-jähriger Mann während der Fahrt mit seinem Rennvelo einen medizinischen Notfall erlitten. Nachdem er angehalten hatte, brach er zusammen und stürzte zu Boden. Später starb er im Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 65-Jährige sei gegen 9.40 Uhr auf der Grafenaustrasse in Richtung Uznach gefahren, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mit. Gemäss bisherigen Erkenntnissen habe er vor einem Bahnübergang angehalten, weil er sich unwohl fühlte. Anschliessend sei er zu Boden gestürzt.

Der Mann war danach den Angaben zufolge bewusstlos und atmete nicht. Dittpersonen hätten umgehend die Reanimation eingeleitet, hiess es. Später hätten Fachleute von Rega und Rettungsdienst, unter ihnen ein Notarzt, weiter versucht, den Mann wiederzubeleben.

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