66-Jährige in Ottikon/Gossau überfahren und schwer verletzt

Keystone-SDA

Eine 66-jährige Frau ist in Ottikon, Gemeinde Gossau, auf einem Recyclinghof von einem Auto überfahren und unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden. Schwerverletzt wurde sie nach dem Unfall am Mittwochnachmittag in ein Spital geflogen. Der 89-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 15.40 Uhr beschleunigte der Autofahrer auf dem Recyclinghof aus ungeklärten Gründen stark und fuhr geradeaus in einen Bürocontainer, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Dabei erfasste er die Frau, die sich vor dem Container aufhielt. Die Feuerwehr musst die unter dem Fahrzeug Eingeklemmte schliesslich befreien.

Ein Gemeindemitarbeiter, der sich im Bürocontainer aufhielt, blieb unverletzt. Am Fahrzeug und am Gebäude entstand Sachschaden.