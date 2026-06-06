68-Jähriger gerät in Zürich unter Zug und wird schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 68-Jähriger ist am Freitagabend in Zürich unter einen Zug geraten und schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich bei der Haltestelle Friesenberg.

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(Keystone-SDA) Der Mann befand sich kurz nach 20 Uhr auf dem Perron neben einem wartenden Zug der Sihltal-Zürich-Uetlibergbahn (SZU), wie die Stadtpolizei Zürich am Samstag mitteilte. Als die S10 in Richtung Uetliberg losfuhr, geriet der 68-Jährige aus noch ungeklärten Gründen unter die ausfahrende Komposition.

Es wurde umgehend ein Notstopp eingeleitet. Polizisten und Rettungskräfte leisteten Erste Hilfe, bevor die Berufsfeuerwehr den Verunfallten barg. Anschliessend wurde er mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht.

Weshalb der Mann unter den Zug geriet, ist derzeit noch offen und wird von der Stadtpolizei Zürich untersucht. Bislang gebe es jedoch keine Hinweise auf ein Dritteinwirken.