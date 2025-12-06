The Swiss voice in the world since 1935
7 Billionen Dollar Umsatz mit Ökowirtschaft

Keystone-SDA

Die grüne Wirtschaft könnte bis 2030 ein weltweites Marktvolumen von über 7 Billionen US-Dollar erreichen. Zu diesem Schluss kommt eine neue Untersuchung des Weltwirtschaftsforums.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bereits heute kommt das Geschäft mit nachhaltigen Produkten auf ein Volumen von rund 5 Billionen Dollar. Die Ökowirtschaft zählt zu den am stärksten wachsenden Wirtschaftsbereichen weltweit.

Der WEF-Studie zufolge profitieren viele Unternehmen, die auf klimafreundliche Produkte setzen, von schnellerem Umsatzwachstum, besseren Finanzierungskonditionen und teils höheren Bewertungen an der Börse.

Bereits am Markt etabliert sind Lösungen wie Solar- und Windenergie, Batterien und Elektrofahrzeuge. Andere Technologien – etwa Wasserstoff oder CO2-Abscheidung – brauchen hingegen noch staatliche Unterstützung, um wettbewerbsfähig zu werden.

