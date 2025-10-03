The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

7-Jähriger stürzt in der Schule Mastrils GR eine Etage in die Tiefe

Keystone-SDA

Ein 7-jähriger Junge ist am Freitag in einem Schulhaus im bündnerischen Mastrils im Treppenhaus eine Etage in die Tiefe gestürzt. Der Schüler wurde beim Sturz verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Lehrpersonen leisteten sofort erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die Rega flog den Jungen ins Kantonsspital in Chur.

Das verletzte Kind befinde sich nicht in Lebensgefahr, erklärte die Medienstelle der Polizei auf Anfrage. Ob der Knabe über das Treppengeländer fiel oder die Treppe hinunterstürzte, sei unklar und werde abgeklärt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
46 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft