7-Jähriger stürzt in der Schule Mastrils GR eine Etage in die Tiefe
Ein 7-jähriger Junge ist am Freitag in einem Schulhaus im bündnerischen Mastrils im Treppenhaus eine Etage in die Tiefe gestürzt. Der Schüler wurde beim Sturz verletzt.
(Keystone-SDA) Lehrpersonen leisteten sofort erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die Rega flog den Jungen ins Kantonsspital in Chur.
Das verletzte Kind befinde sich nicht in Lebensgefahr, erklärte die Medienstelle der Polizei auf Anfrage. Ob der Knabe über das Treppengeländer fiel oder die Treppe hinunterstürzte, sei unklar und werde abgeklärt.