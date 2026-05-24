70-Jähriger stürzt betrunken mit E-Bike in Bad Ragaz SG

Keystone-SDA

Ein alkoholisierter E-Bike-Fahrer ist am frühen Samstagabend in Bad Ragaz verunfallt. Der 70-Jährige wurde leicht verletzt ins Spital gebracht. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über 2,2 Promille.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 17.10 Uhr, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Der E-Bike-Fahrer streifte demnach ein am Strassenrand parkiertes Auto und stürzte. Andere Verkehrsteilnehmende leisteten dem Verunfallten Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte.

Eine Atemalkoholmessung ergab demnach einen Wert von über 2,2 Promille. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Spital, wo er eine Blut- und Urinprobe abgeben musste.