70-jähriger Töfffahrer in Bäretswil ZH nach Unfall schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 70-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag in Bäretswil ZH schwer verunfallt. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort musste er mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Gegen 13 Uhr sei der 70-Jährige mit seinem Motorrad auf der Baumastrasse von Bäretswil in Richtung Bauma unterwegs gewesen. Aus noch unbekannten Gründen sei er in einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn abkommen, teilte die Kantonspolizei Zürich am Sonntagabend mit.

Der Motorradfahrer fuhr in der Folge mehrere Meter einem Wiesenbord entlang, dann stürzte er und kam auf der Strasse zu liegen. Der 70-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu.