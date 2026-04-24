71-jährige Frau stirbt nach Kollision in Tübach SG

Keystone-SDA

Bei einem Verkehrsunfall in Tübach SG ist am Donnerstag eine 71-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Sie prallte im Kreisverkehr in ein anderes Fahrzeug. Die Polizei vermutet eine medizinische Ursache.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die 71-jährige Frau fuhr kurz nach 12.45 Uhr mit dem Auto auf der Goldacherstrasse in Richtung Tübach. Im Kreisverkehr prallte sie mit ihrem Auto in das Autoheck eines vor ihr fahrenden 56-jährigen Mannes, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung vom Freitag schrieb.

Beim Aufprall sei das Auto des Mannes weggeschoben worden, heisst es weiter. Dabei sei er leicht verletzt worden. Das Auto der 71-Jährigen kam nach einem weiteren Aufprall bei einem stehenden Lastwagen zum Stillstand. Die Frau starb laut Mitteilung auf der Unfallstelle.

Derzeit geht die Kantonspolizei St. Gallen davon aus, dass eine medizinische Ursache zum Verkehrsunfall führte, wie sie schreibt. Unter Leitung der Staatsanwaltschaft St. Gallen wird untersucht, wie es zum Unfall kam.

Während der Dauer der Unfallaufnahme war der Kreisverkehr nicht befahrbar. Die Feuerwehr signalisierte eine Umleitung. Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen, der Rettungsdienst mit zwei Notärzten sowie die zuständige Feuerwehr und der zuständige Staatsanwalt standen im Einsatz.