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72-jährige Autofahrerin stirbt bei Selbstunfall in Blankenburg

Keystone-SDA

Eine 72-jährige Autofahrerin ist am Dienstag bei einem Selbstunfall in Blankenburg ums Leben gekommen. Sie war mit ihrem Fahrzeug von der Strasse abgekommen und einen Hang hinuntergestürzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Bern war kurz vor 17.30 Uhr über eine vermisste Frau informiert worden, wie sie am Mittwoch mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge war die 72-Jährige zuvor auf dem Weg von Blankenburg zum Geiss-Sattel. Aus noch ungeklärten Gründen kam sie von der Strasse ab und stürzte rund 50 Meter einen Hang hinunter.

Die Frau verliess das Auto offenbar noch selbstständig. Sie verstarb jedoch laut der Mitteilung kurze Zeit später noch vor Ort an den Folgen des Unfalls. Die alarmierten Rettungskräfte, darunter eine Rega-Crew, konnten nur noch den Tod der Verunfallten feststellen.

Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine Schweizerin aus dem Kanton Bern. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

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