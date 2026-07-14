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72-Jährige nickt in Brugg AG am Steuer ein – Mitfahrer verletzt

Keystone-SDA

Eine 72-jährige Autofahrerin ist am Montag in Brugg AG am Steuer eingeschlafen. Daraufhin ist sie von der Strasse abgekommen und gegen eine Mauer geprallt. Ihr 85-jähriger Mitfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Lenkerin und ein dritte Person im Auto, eine 78-jährige Frau, blieben unverletzt, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Die Polizei nahm der Lenkerin den Führerausweis vorläufig ab.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 18.00 Uhr auf der Reinerstrasse. Die Autofahrerin sei von Rein in Richtung Lauffohr unterwegs gewesen. Durch die Kollision sei das vordere Rad auf der Beifahrerseite eingedrückt worden.

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