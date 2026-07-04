72-Jähriger in Nesslau SG von Heuballen eingeklemmt und verletzt

Keystone-SDA

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Ein 72-jähriger Mann ist am Freitag bei einem Unfall auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Nesslau SG eher schwer verletzt worden. Er wurde von einem rund 400 Kilogramm schweren Heuballen eingeklemmt.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen kurz nach 10.00 Uhr, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte. Der 72-jährige Mann lagerte auf einem Hof im Gebiet Jungholz-Lutenwil Heuballen ein. Aus unbekannten Gründen rutschte dabei ein rund 400 Kilogramm schwerer Ballen vom Lagerort und klemmte den Mann ein.

Dem Eingeklemmten gelang es, seinen Sohn per Telefon zu verständigen. Dieser alarmierte die Rettungskräfte. Der Mann wurde schliesslich befreit und von der Rega in ein Spital geflogen.