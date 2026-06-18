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72-jähriger Mann in Näfels GL schwer verletzt aufgefunden

Keystone-SDA

In Näfels GL ist ein 72-jähriger Mann mit schweren Verletzungen auf einem Trottoir entdeckt worden. Er musste mit einem Helikopter ins Spital, wie die Glarner Kantonspolizei mitteilte. Sie sucht nun nach Zeugen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ersthelfende fanden gemäss der Polizei den Mann zwischen 21.15 Uhr und 21.34 Uhr am Boden liegend. Sie leisteten umgehend Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte.

Die Umstände des Vorfalls waren zunächst unklar, da es keine Augenzeugen gab. In unmittelbarer Nähe des Verletzten wurde ein Fahrrad aufgefunden. Die Polizei startete deshalb einen Zeugenaufruf.

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