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72-Jähriger schweigt zu Stalkingvorwürfen vor Zürcher Gericht

Keystone-SDA

Ein 72-Jähriger hat am Donnerstag vor dem Bezirksgericht Zürich keine Aussagen zu möglichem Stalking gemacht. Die Befragung empfand er offensichtlich als unnötig.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Wollen Sie das wirklich durchspielen?»und «Hören Sie doch auf!» waren die einzigen Sätze, die der Beschuldigte äusserte. Auch «schlauere Fragen» wünschte er sich, weit in seinen Stuhl zurückgelehnt.

Sein Verteidiger beantragte zuvor erfolglos die Rückweisung der Anklage an die Staatsanwaltschaft. Es sei unklar, ob seinem Mandanten versuchte oder vollendete Nötigung vorgeworfen werde. Auch habe er zu spät eine Verteidigung erhalten.

Der 72-Jährige stand schon einmal vor Gericht. Dieses brach die Verhandlung aber ab und beantragte ein psychiatrisches Gutachten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, über Jahre die Frau kontaktiert zu haben, obwohl diese den Kontakt nicht wollte. Auch mehrere Rayon- und Kontaktverbote hätten ihn nicht abgehalten. Die Staatsanwaltschaft verlangt eine Freiheitsstrafe von neun Monaten.

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