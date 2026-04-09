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73-jährige Autofahrerin fährt Fussgänger in Zürcher Innenstadt an

Keystone-SDA

Eine 73-jährige Autofahrerin hat am Donnerstag in der Zürcher Innenstadt einen Fussgänger angefahren. Der 33-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste ins Spital gebracht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall passierte, als die Autolenkerin kurz nach 9 Uhr von der Uraniastrasse in Richtung Rudolf-Brun-Brücke fuhr, wie die Stadtpolizei mitteilte. Kurz vor der Lindenhofbrücke erfasste die Lenkerin den Fussgänger, der im Bereich des Zebrastreifens die Strasse überqueren wollte. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Augenzeugen des Unfalls mussten von einem Care-Team betreut werden.

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