73-jährige Velofahrerin in Allschwil BL bei Kollision verletzt

Keystone-SDA

Teilen

Bei einer Kollision mit einem Auto in Allschwil BL ist am Montag eine 73-jährige Velofahrerin verletzt worden. Sie musste zur Behandlung in ein Spital, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Streifkollision ereignete sich kurz nach 10.30 Uhr auf dem Hegenheimermattweg. Die 65-jährige Autofahrerin und die Velofahrerin waren gemäss Mitteilung beide in Fahrtrichtung Basel unterwegs.

Aus bislang ungeklärten Gründen kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Die 73-jährige Frau stürzte auf die Strasse. Die Polizei sucht Zeugen.