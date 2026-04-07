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73-jähriger Mann in Bachbett gestürzt und verstorben

Keystone-SDA

Ein 73-jähriger Mann ist am späten Sonntagabend leblos in Acquarossa TI aufgefunden worden. Die Tessiner Kantonspolizei geht davon aus, dass der Mann in ein Bachbett stürzte und an den Folgen der Verletzungen starb.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann war am Sonntag im Berggebiet bei Prugiasco als vermisst gemeldet worden. Kurz vor Mitternacht sei er in einem Bachbett auf einer Höhe von etwa 800 Metern leblos aufgefunden worden, teilte die Tessiner Kantonspolizei am Montag mit.

Beim Mann handle es sich um einen 73-jährigen Schweizer mit Wohnsitz in der Region Lugano. An den Suchaktionen beteiligten sich die Tessiner Kantonspolizei, die Rega und der Schweizerische Alpen-Club SAC.

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