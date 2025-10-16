73-Jähriger verursacht einen Stau auf der Autobahn bei Bad Ragaz SG

Ein 73-jähriger Autofahrer hat am Mittwochnachmittag auf der Autobahn A13 bei Bad Ragaz einen Stau ausgelöst. Der Mann fuhr statt auf die Autobahnausfahrt hinter einem Baustellenlieferwagen in eine Baustelleneinfahrt und kollidierte beim Versuch, wieder auf die Normalspur zu gelangen, mit einer regulär fahrenden Automobilistin.

(Keystone-SDA) Für die Bergung der Fahrzeuge mussten phasenweise beide Fahrstreifen in Richtung Bad Ragaz gesperrt werden, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag mit. Dies führte zu einem grösseren Stau.

Beim Unfall entstand Sachschaden im Wert von mehreren tausend Franken. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage bestätigte.