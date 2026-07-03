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74-Jährige stirbt bei Frontalkollision in Männedorf

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision in Männedorf ist am Freitagvormittag eine 74-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Der 18-jährige Unfallverursacher wurde mittelschwer verletzt in ein Spital gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 10.20 Uhr auf der Seestrasse auf Höhe des Orgeli-Wegs, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Die 74-jährige Frau fuhr in Richtung Zürich, als sie frontal mit dem entgegenkommenden Auto des 18-Jährigen kollidierte.

Ersten Ermittlungen zufolge überholte der junge Autofahrer ein links abbiegendes Fahrzeug. Die 74-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass sie trotz medizinischer Erstversorgung noch an der Unfallstelle verstarb. An beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden.

Die Staatsanwaltschaft ordnete beim mutmasslichen Unfallverursacher eine Blut- und Urinprobe an. Die Seestrasse musste wegen des Unfalls bis etwa 14 Uhr gesperrt werden. Die Kantonspolizei Zürich untersucht den genauen Unfallhergang zusammen mit der Staatsanwaltschaft.

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