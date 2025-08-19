75 Autos missachten Tempolimiten neben einer Schule in Baden AG

Keystone-SDA

Die Stadtpolizei Baden hat am Montagmorgen beim Schulhaus Burghalde Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei ertappte sie während rund anderthalb Stunden 75 Autofahrerinnen und -fahrer, die schneller als erlaubt unterwegs waren, wie es in einem Communiqué vom Dienstag heisst.

1 Minute

(Keystone-SDA) Sie überschritten die erlaubte Geschwindigkeit von 30 km/h. Vier von ihnen müssen mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft rechnen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 53 km/h, wie die Polizei schreibt.

Die Stadtpolizei führt seit Schulbeginn intensiv Geschwindigkeitskontrollen durch. Sowohl in der Nähe von Schulhäusern wie auch auf bekannten Schulwegen in den Quartieren ist sie präsent. Zusätzlich führt sie täglich bis zu drei Kontrollen an «neuralgischen Stellen» der Schulwege durch.

Dabei nehmen die Uniformierten das Verhalten der Autofahrerinnen und -fahrer bei den Fussgängerstreifen unter die Lupe und unterstützen auch die Kinder darin, wie sie ihren Schulweg meistern können. Der «Kontrolldruck» wird in den nächsten Tagen aufrechterhalten, wie die Stadtpolizei weiter schreibt.