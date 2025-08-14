76-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Luzern schwer verletzt
Bei einem Unfall in der Stadt Luzern ist am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer verunfallt. Er zog sich laut einer Mitteilung der Luzerner Polizei erhebliche Verletzungen zu.
(Keystone-SDA) Der 76-jährige Motorradfahrer war am Mittwochnachmittag auf der Seeburgstrasse stadtauswärts unterwegs. Auf der Höhe der Lidostrasse prallte er gegen eine Verkehrsinsel und stürzte. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht, wie es im Communiqué hiess.