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77-jähriger Velofahrer stirbt in Jaberg BE nach Selbstunfall

Keystone-SDA

Ein 77-jähriger Velofahrer ist am Freitagmorgen in Jaberg BE nach einem Selbstunfall gestorben. Er wurde in kritischem Zustand in ein Spital gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb, wie die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland am Samstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Drittpersonen fanden den bewusstlosen Mann kurz nach 10.40 Uhr mit seinem Velo auf der Uttigenstrasse liegend. Sie leisteten umgehend Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte.

Ein Ambulanzteam brachte den 77-Jährigen aus dem Kanton Bern anschliessend in einem kritischen Zustand ins Spital. Als Unfallursache steht derzeit ein medizinisches Geschehen im Vordergrund. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

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