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79-jähriger Mann stirbt bei Selbstunfall bei Rothenthurm SZ

Keystone-SDA

Ein 79-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag bei einem Selbstunfall zwischen Rothenthurm und Sattel SZ tödlich verunfallt. Seine 79-jährige Beifahrerin wurde erheblich verletzt, wie die Kantonspolizei Schwyz am Montagmorgen mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Autofahrer sei aus noch ungeklärten Gründen in einem Baustellenbereich auf die Gegenfahrbahn gekommen, schrieb die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung. Dort sei das Fahrzeug mit einem Stapel Betonblöcken kollidiert.

Trotz der Hilfe von Ersthelfern und des Rettungsdienstes sei der Mann noch an der Unfallstelle verstorben. Seine Beifahrerin wurde nach Angaben der Polizei in ein Spital ausserhalb des Kantons gebracht.

Für die Bergungsarbeiten musste die Strasse laut Communiqué für gut zwei Stunden vollständig gesperrt werden. Im Einsatz standen demnach die Feuerwehren Rothenthurm, Sattel und Einsiedeln sowie die Rega.

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