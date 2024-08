79-Jähriger stürzt bei Familienwanderung am Piz Ot tödlich ab

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein 79-jähriger Wanderer ist am Samstagnachmittag am Piz Ot bei Samedan GR von einem alpinen Wanderweg in den Tod gestürzt. Der Grossvater war zusammen mit Familienangehörigen auf dem Abstieg vom Berg.

Dabei folgte er der Gruppe in einigem Abstand, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte. Die Familie bemerkte sein Fehlen nach einer gewissen Zeit und hielt Nachschau. Dabei sah sie, dass der Grossvater vom Weg abgekommen und etwa 25 Meter in die Tiefe gefallen war.

Da die Unfallstelle schwer zugänglich war, wurde die Rettungsflugwacht alarmiert. Deren Crew und Spezialisten der Alpinen Rettung gelangten zu dem Mann. Sie konnten ihn nur noch tot bergen. Ein Care-Team betreute die Angehörigen. Die Kantonspolizei leitete Ermittlungen zum Hergang des Absturzes ein.