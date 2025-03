80-Jähriger macht vor Zürcher Obergericht verwirrende Aussagen

Der 80-jährige Serbe, der sich wegen Mordes vor dem Zürcher Obergericht verantworten muss, hat am Dienstag die Schüsse auf die Ehefrau seines Enkels zugegeben. Allerdings sei er von ihr mit einem Messer bedroht worden. Wie viel seine Aussagen wert sind, ist unklar.

(Keystone-SDA) Die Ehefrau seines Enkels habe ihn mit einem Messer in die Ecke gedrängt. «Ich konnte nirgends mehr hin. Ich musste schiessen», sagte der pflegebedürftige, offensichtlich verwirrte Beschuldigte. «Ich hätte sie aber besser nicht umgebracht.» Er sei doch ein Familienmensch.

Ehre der Familie wiederherstellen

Die Frage, ob die Ehre der Familie und des Dorfs jetzt – mit dem Tod der Frau – wieder hergestellt ist, konnte der Beschuldigte nicht beantworten. Wie so häufig in dieser Befragung vor Obergericht antwortete der 80-jährige verwirrend und zusammenhangslos.

Unklar ist dabei, was Absicht und was seinem schlechten, gesundheitlichen Zustand geschuldet ist. So konnte er etwa nicht mal mehr sein Geburtsdatum nennen. Nur das Geburtsjahr wusste er.

Der Rentner lebt aktuell im vorzeitigen Strafvollzug in einem Heim. Er ist auch während des Prozesses auf eine Pflegerin angewiesen. Sein Anwalt sagte, dass sein Mandant gar nicht mehr in der Lage sei, «strategisch» zu seinen Gunsten auszusagen. Dies sei auf mehrere kleinere Schlaganfälle zurückzuführen.

Sechs Mal geschossen

Der Rentner war im Februar 2021 mit einem Revolver in die Schweiz eingereist und suchte die Ehefrau seines Enkels unangemeldet in ihrer Wohnung in Winterthur auf. Nachdem sie ihm einen Kaffee serviert hatte, schloss er die Tür ab und erschoss sie.

Er feuerte sechs Patronen auf die Frau seines Enkels ab – so viele, wie sein Revolver geladen hatte. In früheren Aussagen gab der Mann an, er hätte auch hundert Mal gefeuert, wenn sein Revolver hundert Patronen gehabt hätte. Davon wollte er nun nicht mehr eingehen. Die damals 19 Monate alte Urenkelin war bei der Tötung anwesend.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die Frau umgebracht zu haben, weil sie sich von seinem Enkel habe scheiden lassen wollen. Damit habe sie in den Augen des Beschuldigten die Familienehre und die Ehre des Dorfes beschmutzt.

«Er präsentiert sich als Tattergreis»

Die Anklage fordert wegen Mordes eine lebenslängliche Freiheitsstrafe. Dass der Mann nicht mehr fähig ist, brauchbare Aussagen zu machen, glaubt die Staatsanwältin nicht. «Er passt sein Verhalten an und präsentiert sich hier als Tattergreis.»

Der Verteidiger plädiert auf Freispruch vom Vorwurf des Mordes. Sein Mandant sei lediglich wegen Verstosses gegen das Waffengesetz zu einer Geldstrafe zu verurteilen. Es sei Notwehr gewesen.

Die Vorinstanz, das Bezirksgericht Winterthur, verurteilte den Senior wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren und zu einem Landesverweis von 15 Jahren. Die Richter sprachen von einer «eigentlichen Hinrichtung».

Die Verhandlung vor Obergericht ist voraussichtlich nach Mittag zu Ende. Es dürfte sein Urteil also noch am Dienstag eröffnen.