81-Jährige prallt im Seetal mit Auto rückwärts gegen Carport

Keystone-SDA

Eine 81-jährige Autofahrerin hat am Sonntagnachmittag in Beinwil am See AG die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist rückwärts in einen Carport geprallt. Sie und ihr 84-jähriger Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen ins Spital.

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(Keystone-SDA) Die Frau fuhr am Sonntag gegen 14.30 Uhr auf der Wühristrasse, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte. Aus noch ungeklärten Gründen verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, fuhr rückwärts in eine Hecke und prallte anschliessend gegen einen Carport.

Die Lenkerin klagte über Kopfschmerzen. Ihr 84-jähriger Beifahrer erlitt eine Rissquetschwunde am Kopf. Eine Ambulanz brachte beide zur Kontrolle in ein Spital. An der Gartenanlage, einem Pfosten sowie am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizei nahm der 81-Jährigen den Führerausweis vorläufig ab. Zudem wurde sie bei der zuständigen Staatsanwaltschaft verzeigt.