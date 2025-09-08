The Swiss voice in the world since 1935
84-jähriger Autofahrer fährt in Affeltrangen ungebremst in Treppe

Keystone-SDA

Ein 84-jähriger Autofahrer ist am Sonntag in Affeltrangen TG ungebremst über eine Kreuzung und schliesslich in ein parkiertes Auto und eine Treppe gefahren. Er verletzte sich beim Unfall gemäss der Polizei mittelschwer bis schwer.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall geschah gegen 15.30 Uhr bei der Kreuzung Bucherstrasse/Märwilerstrasse, wie die Kantonspolizei Thurgau am Montag mitteilte. Nach dem Aufprall rollte der 84-Jährige mit seinem Auto zurück auf die Fahrbahn.

Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Spital. Der Sachschaden beträgt rund hunderttausend Franken.

