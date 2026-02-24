The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

84-jähriger Velofahrer verletzt sich in Alpnach OW lebensbedrohlich

Keystone-SDA

Ein Velofahrer ist am Montagnachmittag in Alpnach Dorf auf der Brünigstrasse gestürzt und lebensbedrohlich verletzt worden. Die Kantonspolizei Obwalden sucht Zeugen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 84 Jahre alte Mann sei um 16.30 Uhr auf der Brünigstrasse Richtung Sarnen unterwegs gewesen, als er aus «unbekannten Gründen» stürzte und sich dabei lebensbedrohlich verletzte, wie die Obwaldner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

Einsatzkräfte reanimierten ihn vor Ort. Anschliessend wurde er in ein ausserkantonales Spital gebracht.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft