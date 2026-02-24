84-jähriger Velofahrer verletzt sich in Alpnach OW lebensbedrohlich

Keystone-SDA

Ein Velofahrer ist am Montagnachmittag in Alpnach Dorf auf der Brünigstrasse gestürzt und lebensbedrohlich verletzt worden. Die Kantonspolizei Obwalden sucht Zeugen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 84 Jahre alte Mann sei um 16.30 Uhr auf der Brünigstrasse Richtung Sarnen unterwegs gewesen, als er aus «unbekannten Gründen» stürzte und sich dabei lebensbedrohlich verletzte, wie die Obwaldner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

Einsatzkräfte reanimierten ihn vor Ort. Anschliessend wurde er in ein ausserkantonales Spital gebracht.