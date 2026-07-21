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87-Jähriger bleibt mit seinem Auto zwischen zwei Häusern stecken

Keystone-SDA

Ein 87-Jähriger ist am Dienstagmorgen in Ilanz in Graubünden bei einem Selbstunfall mit mehreren Geländern und einer Hauswand kollidiert. Am Ende blieb das Auto zwischen zwei Häusern stecken.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann fuhr um 7.30 Uhr über die Via S. Clau Sut und bog dann in eine Sackgasse ab, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte. In der Sackgasse stiess das Auto gegen ein Geländer. Beim Zurückfahren verwechselte der Mann das Gas- mit dem Bremspedal.

Das Auto stiess mit weiteren Geländern und einer Hauswand zusammen, bevor der Wagen eingeklemmt zwischen zwei Gebäuden zum Stillstand kam. Nach Angaben der Polizei entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei nahm dem Rentner den Führerausweis noch vor Ort ab. Sie überprüft nun die Fahrtauglichkeit des Seniors.

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