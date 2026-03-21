87-Jähriger fährt in Schülerlager in Sedrun – Begleitperson stirbt

Keystone-SDA

Ein 87-jähriger Autofahrer ist am Freitag in Sedrun GR in eine Schülerlagergruppe gefahren. Eine 47-jährige Frau ist dabei ums Leben gekommen und zwei 13-jährige Mädchen wurden schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Lenker sei hingegen nicht verletzt, hiess es am Samstag von der Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Der 87-Jährige habe kurz vor 10 Uhr auf einer Quartierstrasse das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt. Sein Auto beschleunigte daraufhin und erfasste die Schülerlagergruppe samt Begleitpersonen. Bei der Verstorbenen handelte es sich um eine Begleitperson des Lagers.

Die beiden schwer bis mittelschwer verletzten 13-jährigen Mädchen wurden von zwei Rega-Crews in Spitäler nach Chur und Luzern geflogen.

Auch ein Junge erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant versorgt.