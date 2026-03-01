87-Jähriger muss nach Kollision in Suhr AG Führerausweis abgeben

The Swiss voice in the world since 1935
Ein 87-Jähriger hat am Samstag in Suhr AG mit seinem Auto eine Rollerfahrerin erfasst. Sie stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei nahm dem Mann den Führerausweis ab.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 11.30 Uhr auf der Bernstrasse, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte.

Die Ambulanz lieferte die 58-jährige Rollerlenkerin ins Spital ein. Die Kantonspolizei Aargau untersucht den genauen Unfallhergang.

