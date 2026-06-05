87-Jähriger verliert Führerausweis nach folgenschwerem Unfall

Keystone-SDA

Ein 87-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag in Bonaduz GR mit seinem Auto von einer Strasse abgekommen und an einem Abhang steckengeblieben. Er und seine Beifahrerin mussten anschliessend aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Polizei entzog dem Senior daraufhin den Führerausweis.

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(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich um 14.30 Uhr auf der Sculmserstrasse, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag schrieb. Der Lenker fuhr rund 200 Meter rückwärts, weil ein Kreuzungsmanöver mit einem entgegenkommenden Traktor nicht möglich war.

Dabei geriet sein Auto links von der Fahrbahn ab. Schliesslich blieb das Fahrzeug am Abhang stecken. Die Feuerwehr musste ausrücken und den Lenker sowie seine Beifahrerin aus dem Auto befreien.