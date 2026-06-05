The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

87-Jähriger verliert Führerausweis nach folgenschwerem Unfall

Keystone-SDA

Ein 87-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag in Bonaduz GR mit seinem Auto von einer Strasse abgekommen und an einem Abhang steckengeblieben. Er und seine Beifahrerin mussten anschliessend aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Polizei entzog dem Senior daraufhin den Führerausweis.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich um 14.30 Uhr auf der Sculmserstrasse, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag schrieb. Der Lenker fuhr rund 200 Meter rückwärts, weil ein Kreuzungsmanöver mit einem entgegenkommenden Traktor nicht möglich war.

Dabei geriet sein Auto links von der Fahrbahn ab. Schliesslich blieb das Fahrzeug am Abhang stecken. Die Feuerwehr musste ausrücken und den Lenker sowie seine Beifahrerin aus dem Auto befreien.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft