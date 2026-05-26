9. Schweizer Vorlesetag rückt Vielfalt in den Fokus

Keystone-SDA

Am Mittwoch wird in der ganzen Schweiz in Buchläden, Schulen, Bibliotheken, Museen und an weiteren Orten vorgelesen. Unter dem Motto "Vorlesen baut Brücken" will der 9. Schweizer Vorlesetag zeigen, wie bereichernd Vielfalt ist.

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(Keystone-SDA) Im Zytglogge Theater Bern gibt es Schweizer Sagen in Originaldialekten zu hören, im Landesmuseum in Zürich erfahren Kinder in einer interaktiven Lesung von der Museumskatze Matilda und im Luzerner Theater wird aus der Geschichte «Der Tag an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat» von Marc-Uwe Kling gelesen: In fast 300 öffentlichen Veranstaltungen sowie im schulischen oder privaten Kontext wird am Mittwoch Kindern und Jugendlichen vorgelesen.

An der Aktion sind neben rund 6000 Freiwilligen auch Persönlichkeiten als Botschafterinnen und Botschafter beteiligt. Prominenteste Botschafterin ist Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider. Neben ihr zählen beispielsweise die Autorin und Journalistin Gülsha Adilji, die Soziologin, Autorin und Rassismus-Expertin Anja Nunyola Glover oder die Moderatorin und Reporterin der «Tagesschau SRF», Andrea Vetsch, zu den 27 Botschafterinnen und Botschaftern. Viele von ihnen werden selber eine Geschichte vorlesen.

Mit dem diesjährigen Schwerpunkt richte der Vorlesetag den Fokus «auf die Kraft des gesprochenen Wortes, die Menschen unabhängig von Herkunft und Sprache verbindet», heisst es in einer Mitteilung des Schweizerischen Instituts für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM). Dieses hat den Schweizer Vorlesetag initiiert. Durch die Erzählungen verschiedener Kulturen und Perspektiven würden Kinder und Jugendliche erleben, wie bereichernd Vielfalt ist und dass gemeinsames Zuhören verbindet.