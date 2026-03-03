90-jähriger Rollerfahrer bei Sturz in Steinen SZ schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 90-jähriger Mann hat am Montagnachmittag auf der Goldauerstrasse die Kontrolle über seinen Roller verloren und ist gestürzt. Dabei zog er sich erhebliche Verletzungen zu, wie die Schwyzer Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Laut dem Communiqué war der Mann in Richtung Steinen unterwegs, als er aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, den Randstein touchierte und stürzte.

Der Rollerfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht. Die Schwyzer Kantonspolizei untersucht zusammen mit der Staatsanwaltschaft Schwyz die Unfallursache.