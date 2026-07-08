9162 Sportbegeisterte schwimmen durch den Zürichsee

Keystone-SDA

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9162 Sportbegeisterte haben am Mittwochnachmittag an der Stadtzürcher Seeüberquerung teilgenommen. Bei besten äusseren Bedingungen schwammen sie vom Mythenquai zum Tiefenbrunnen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die 9000 Billette für den Start waren am Montag rasch verkauft. «Der Anlass war zum zweiten Mal in Folge ausverkauft», teilten die Organisatoren am Abend mit. Wegen des grossen Andrangs starteten die Teilnehmenden in aufgeteilten Gruppen. Zusätzlich schwammen auch 162 Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren mit.

Die Überquerung ist 1500 Meter lang. Alle 50 bis 70 Meter waren Boote mit Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmern postiert, um Schwimmern in Not zu helfen. Mehrere Teilnehmende berichteten von grösserem Wellengang in diesem Jahr.

Zu Zwischenfällen sei es aber nicht gekommen, sagten die Organisatoren. Zwar hätten einige die Boote in Anspruch nehmen müssen, doch seien das in der Regel immer um die 30 Leute. In diesem Jahr seien es nicht mehr gewesen.

Anlass wegen Wetter verschoben

Im Zielgelände im Strandbad Tiefenbrunnen gab es wie immer eine heisse Bouillon und einen Teller Risotto – bei 30 Grad Aussentemperatur und einem 25 Grad warmen Zürichsee.

Die erste Seeüberquerung fand im Jahr 1985 statt. Seither haben über 160’000 Personen teilgenommen. Nicht jedes Jahr konnte der Breitensportanlass durchgeführt werden. Einige Male spielte das Wetter nicht mit, so dass der Anlass aus Sicherheitsgründen abgesagt werden musste. Zweimal fiel der Anlass wegen der Corona-Pandemie aus.

Das Zürcher Sportamt bestimmt jeweils drei mögliche Daten. Am vergangenen Mittwoch konnte der Anlass wegen des regnerischen Wetters nicht durchgeführt werden.