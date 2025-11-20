927’000 Franken für Beachsportzentrum in Bern Ausserholligen

Keystone-SDA

Der Kanton Bern unterstützt den Neubau eines Beachsportzentrums in Bern Ausserholligen mit maximal 927'440 Franken. Der Regierungsrat hat den Beitrag aus dem Sportfonds bewilligt, wie die Sicherheitsdirektion am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Verein Beachvolley Bern muss sein seit 2007 betriebenes Beachsportcenter wegen eines Schulneubaus verlegen. Am neuen Standort in Bern Ausserholligen entsteht ein Zentrum für verschiedene Beachsportarten. Es nennt sich «Home of Beach» und wird unter anderem vier Innen- und Aussenfelder für Beachvolleyball sowie ein Athletikraum beherbergen.

Das Zentrum verfügt über Trainings- und Wettkampfinfrastruktur. Es soll dem Breitensport, der Jugendförderung und dem Schulsport zur Verfügung stehen. Ausserdem werden dort auch alle Schweizer Beachvolleyball-Nationalteams trainieren.

Das «Home of Beach» entsteht im Entwicklungsschwerpunkt Ausserholligen, in der Nähe des Freibads Weyermannshaus. Die Gesamtkosten werden auf rund 18,5 Millionen Franken veranschlagt. Rund um den Berner Europaplatz sind zahlreiche Bauprojekte am Laufen, darunter ein neuer Campus der Berner Fachhochschule.